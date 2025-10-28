Die BNP Paribas hat am Dienstag ihre Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Ertrag und Gewinn der französischen Großbank lagen zwar über den Vorjahreswerten, blieben jedoch hinter den Markterwartungen zurück. Dafür erzielte die Bank wichtige Fortschritte bei der Integration von Axa Investment Managers. DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf das jüngste Zahlenwerk.Konkret kletterten die Erlöse im Q3 um 5,3 Prozent auf 12,6 Milliarden Dollar. Gleichzeitig zog der Gewinn auf 3,04 Milliarden Euro und damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
