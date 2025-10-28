ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 17,30 Euro auf "Buy" belassen. Der Versorger habe die Erwartungen komfortabel übertroffen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona am Dienstag nach den Quartalszahlen. Die erhöhten Jahresziele dürften den Konsens auch näher an seine deutlich optimistischeren Ergebnisprognosen bis 2028 treiben./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: ES0144580Y14





