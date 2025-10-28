Raus aus Minenaktien | KI-Star Qualcomm, Telekom baut Rechenzentrum & Nordex
|12:20
|Telekom und NVIDIA planen Milliarden-Rechenzentrum
|12:15
|Milliarden-Deal in München: Telekom und Nvidia planen offenbar riesiges Rechenzentrum
|BONN (IT-Times) - Die Deutsche Telekom AG (DTAG) arbeitet zusammen mit Nvidia an neuen Konzepten für die Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI) und will nun ein milliardenschweres Rechenzentrum...
|11:54
|11:21
|Telekom: So viele neue Glasfaser-Anschlüsse gab es noch nie
|10:23
|Telekom und Nvidia planen Rechenzentrum in München für SAP
|12:11
|Aktien Frankfurt: Quartalszahlen und Zinsentscheidungen mahnen zur Zurückhaltung
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Teils enttäuschende Unternehmensausblicke und die anstehenden Zinsentscheidungen von Notenbanken haben am Dienstag die Anleger am deutschen Aktienmarkt eher zurückgehalten. Der...
|11:54
|11:38
|AKTIE IM FOKUS 2: Nordex auf Neunjahreshoch - Hebt Margenziel an
| (neu: Kurs, Experten und mehr Details) FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein deutlich angehobener Profitabilitätsausblick von Nordex hat den Aktien des Windturbinen-Herstellers am Dienstag eine Kursrally auf...
|11:31
|NORDEX SE zündet den Turbo - jetzt muss man dabei sein!
|11:31
|NORDEX SE zündet durch - MDAX-Rakete hebt ab!
|12:26
|Qualcomm (QCOM) Soars to Fresh High on New AI Deal in Saudi
|11:54
|11:22
|Qualcomm to Launch New AI Chip Next Year to Challenge NVIDIA
|10:50
|Ab dem kommenden Jahr will Qualcomm mit eigenen KI-Racks an den Start gehen, was unter den Anlegern für viel Vorfreude sorgt und den Aktienkurs anspringen lässt
|Die Speicherpreise sind in den letzten Wochen enorm stark gestiegen und Qualcomm könnte daran nicht ganz unschuldig sein. Denn der US-Chiphersteller enthüllte zu Beginn dieser Woche eigene Server-Racks...
|10:43
|Qualcomm steigt in KI-Markt ein - Aktie gewinnt 11 %
