NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Überraschend gute Quartalszahlen und ein zuversichtlicher Ausblick haben die Anleger von United Parcel Service (UPS) am Dienstag begeistert. Die Aktien des US-Logistikkonzerns schnellten im vorbörslichen Handel um zuletzt gut 12 Prozent auf 100,10 US-Dollar nach oben. Sollte es im regulären Handel dabei bleiben, hätten die Anteilsscheine wieder das Niveau von Juli erreicht.

Der Gewinn von UPS im dritten Quartal übertraf die Markterwartung. Denn der Plan des Konzerns, die Kosten drastisch zu senken und sein Zustellnetz neu zu strukturieren, beginnt sich auszuzahlen. Zudem überraschte der Umsatzausblick für das vierte Quartal positiv.

Im Kielwasser der positiven Nachrichten zogen die Papiere des US-Wettbewerbers Fedex um mehr als drei Prozent an. In Frankfurt gewannen die Aktien des deutschen Konkurrenten DHL rund drei Prozent und hatten damit im Leitindex Dax die Nase vorn./la/jha/

