Uber gibt bei Robotaxis weiter Gas: Der Ridehailing-Anbieter setzt mit Pony AI und WeRide wohl erneut auf fortgeschrittene Partner. Wie Insider berichten, ist eine Investition von 100 Millionen Dollar im Rahmen des Hongkong-IPOs von Pony AI geplant. Damit bleibt der Konzern seiner Strategie treu und sichert sich eine aussichtsreiche Position im Robotaxi-Rennen.Wie Insider gegenüber Bloomberg berichteten, zieht Uber neben den 100 Millionen Dollar für Pony AI auch eine Investition in den chinesischen ...

