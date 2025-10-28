Uber gibt bei Robotaxis weiter Gas: Der Ridehailing-Anbieter setzt mit Pony AI und WeRide wohl erneut auf fortgeschrittene Partner. Wie Insider berichten, ist eine Investition von 100 Millionen Dollar im Rahmen des Hongkong-IPOs von Pony AI geplant. Damit bleibt der Konzern seiner Strategie treu und sichert sich eine aussichtsreiche Position im Robotaxi-Rennen.Wie Insider gegenüber Bloomberg berichteten, zieht Uber neben den 100 Millionen Dollar für Pony AI auch eine Investition in den chinesischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
