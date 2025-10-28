Nvidia und Telekom haben anscheinend große Pläne für München. Dort soll ein Rechenzentrum entstehen, das ein Volumen von einer Milliarde Euro hat. Europa hinkt in diesem Bereich bislang hinterher. Deutschland bekommt anscheinend schon bald ein neues Rechenzentrum. Nach Informationen von Bloomberg wollen Nvidia und die Deutsche Telekom gemeinsam eines in München bauen - das Investment soll sich auf rund eine Milliarde Euro belaufen. Pläne sollen im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
