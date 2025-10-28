Nvidia und Telekom haben anscheinend große Pläne für München. Dort soll ein Rechenzentrum entstehen, das ein Volumen von einer Milliarde Euro hat. Europa hinkt in diesem Bereich bislang hinterher. Deutschland bekommt anscheinend schon bald ein neues Rechenzentrum. Nach Informationen von Bloomberg wollen Nvidia und die Deutsche Telekom gemeinsam eines in München bauen - das Investment soll sich auf rund eine Milliarde Euro belaufen. Pläne sollen im ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.