PayPal liefert ab: Nach dem Mega-Deal mit OpenAI legt der Zahlungsriese starke Quartalszahlen vor und hebt die Prognose an. Anleger feiern das Comeback - die Aktie springt zweistellig. Warum PayPal wieder zur Wachstumsstory wird, lesen Sie hier.Der Zahlungsdienst PayPal wagt den Schritt in die Ära des KI-Handels. Wie CEO Alex Chriss gegenüber CNBC bestätigte, wird PayPal ab dem kommenden Jahr direkt in ChatGPT integriert. Nutzer können dann ohne Plattformwechsel über das KI-Tool Einkäufe tätigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
