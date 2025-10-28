PayPal liefert ab: Nach dem Mega-Deal mit OpenAI legt der Zahlungsriese starke Quartalszahlen vor und hebt die Prognose an. Anleger feiern das Comeback - die Aktie springt zweistellig. Warum PayPal wieder zur Wachstumsstory wird, lesen Sie hier.Der Zahlungsdienst PayPal wagt den Schritt in die Ära des KI-Handels. Wie CEO Alex Chriss gegenüber CNBC bestätigte, wird PayPal ab dem kommenden Jahr direkt in ChatGPT integriert. Nutzer können dann ohne Plattformwechsel über das KI-Tool Einkäufe tätigen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.