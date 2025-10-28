© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Omar Marques

Starkes Quartal, erste Dividende der Firmengeschichte und ein Deal mit OpenAI: PayPal übertrifft alle Erwartungen - was die Aktie zweistellig nach oben katapultiert. PayPal hat im dritten Quartal 2025 die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen und zugleich seine Jahresprognose angehoben. Der Gewinnschub resultierte aus einem kräftig gestiegenen Zahlungsvolumen und geringeren Betriebskosten. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,34 US-Dollar, verglichen mit einer Konsensschätzung von 1,20 US-Dollar und einem Vorjahreswert von 1,20 US-Dollar. Der Umsatz stieg auf 8,42 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Erwartungen von 8,23 Milliarden US-Dollar. Das Gesamtzahlungsvolumen …