Lenzburg - Der Gesundheitskonzern Galenica will seine Apotheken weiterentwickeln und stärker als erste Anlaufstelle im Schweizer Gesundheitswesen positionieren. «Wir wollen die Apotheke auf das nächste Level bringen», sagte CEO Marc Werner am Dienstag am Investorentag in Lenzburg. Im Rahmen eines Pilotprojekts wird derzeit ein Konzept mit Expresskassen und halbprivaten Beratungszonen getestet, eng verzahnt mit digitalen Angeboten und Dienstleistungen. ...

