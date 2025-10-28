Die Siltronic-Aktie befindet sich weiterhin in einem starken Aufwärtstrend und steht am Dienstag aktuell bei knapp 59 €. Zuletzt wurde der Kurs getrieben durch positive Berichte aus den USA. Nun gab es frische Zahlen. Was ist jetzt ratsam? Lieferverschiebungen ins nächste Quartal Der am 28. Oktober veröffentlichte Quartalsbericht ist geprägt durch die erwarteten Lieferverschiebungen ins nächste Quartal. Das wurde auch so vom Unternehmen erwartet ...

