Schaeffler: Ein künftiger Zulieferer für Humanoide?
Schaeffler sorgt für "Bewegung"!
Schaeffler zählt zu den weltweit führenden Technologieunternehmen und ist ein unverzichtbarer Zulieferer für die Automobil- und Industriebranche. Der Konzern entwickelt hochpräzise Komponenten und Systeme im Bereich der Motion Technology. Das Produktportfolio dient dabei als Basis für Mobilität und industrielle Anwendungen. Im Automotive-Bereich bietet Schaeffler umfassende Lösungen für die Fahrzeuge von morgen. Dies umfasst Komponenten und Systeme für die E-Mobilität, den klassischen Antriebsstrang sowie hochentwickelte Fahrwerksanwendungen. Für die Industrie liefert das Unternehmen ein breites Spektrum an Wälz- und Gleitlagern, Linearführungen und Direktantrieben. Diese Produkte sind kritisch für Anwendungen in Schlüsselmärkten wie erneuerbare Energien (z. B. Windkraft), Luft- und Raumfahrt sowie im Maschinenbau und ermöglichen optimierte, präzise Bewegungen.
Endlos Turbo Long 4,0544 open end: Basiswert Schaeffler
2,58 EUR 2,60 EUR 3,20% Basiswertkurs: 6,560 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , -- Basispreis 4,0544 EUR Knock-Out-Barriere 4,0544 EUR Hebel 2,55x Abstand zum Basispreis in % 38,20% Abstand zum Knock-Out in % 38,20% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
