Schaeffler: Ein künftiger Zulieferer für Humanoide?

Schaeffler will sich als der führende Motion-Technology-Konzern positionieren und die Marge bis 2035 auf 6 bis 8 % verdoppeln - ein Katalysator für die Niedrig-KUV-Aktie. Als langfristiges Wachstumsfeld positioniert sich Schaeffler als wichtiger Komponentenlieferant für humanoide Roboter, die Präzisionslager und Antriebe benötigen. Angesichts der massiven Automatisierungspläne von Tech-Giganten wie Tesla und Amazon setzt Schaeffler selbst darauf, Humanoide bis 2030 in einer bedeutenden Anzahl in den eigenen Produktionsstätten einzusetzen.

Schaeffler sorgt für "Bewegung"! Schaeffler zählt zu den weltweit führenden Technologieunternehmen und ist ein unverzichtbarer Zulieferer für die Automobil- und Industriebranche. Der Konzern entwickelt hochpräzise Komponenten und Systeme im Bereich der Motion Technology. Das Produktportfolio dient dabei als Basis für Mobilität und industrielle Anwendungen. Im Automotive-Bereich bietet Schaeffler umfassende Lösungen für die Fahrzeuge von morgen. Dies umfasst Komponenten und Systeme für die E-Mobilität, den klassischen Antriebsstrang sowie hochentwickelte Fahrwerksanwendungen. Für die Industrie liefert das Unternehmen ein breites Spektrum an Wälz- und Gleitlagern, Linearführungen und Direktantrieben. Diese Produkte sind kritisch für Anwendungen in Schlüsselmärkten wie erneuerbare Energien (z. B. Windkraft), Luft- und Raumfahrt sowie im Maschinenbau und ermöglichen optimierte, präzise Bewegungen.







Endlos Turbo Long 4,0544 open end: Basiswert Schaeffler DU144D Quelle: DZ BANK: Geld 28.10. 09:22:23, Brief 28.10. 09:22:23 2,58 EUR 2,60 EUR 3,20% Basiswertkurs: 6,560 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , -- Basispreis 4,0544 EUR Knock-Out-Barriere 4,0544 EUR Hebel 2,55x Abstand zum Basispreis in % 38,20% Abstand zum Knock-Out in % 38,20% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:

