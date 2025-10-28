EQS-News: Rockwell Automation, Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung

Rockwell Automation stellt FactoryTalk Design Workbench vor, ein kostenloses Softwaretool für den schnelleren und intelligenteren Bauvon Kompaktsteuerungssystemen



Neue Software vereinfacht Programmierung und Konfiguration für Micro800-Steuerungen MILWAUKEE, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die Einführung von FactoryTalk® Design Workbench bekannt gegeben, einer kostenlosen Entwicklungssoftware, die speziell für Kompaktsteuerungssysteme entwickelt wurde. Version 1 unterstützt Micro800-Steuerungen und bietet einen einheitlichen Arbeitsbereich für Programmierung, Konfiguration und Fehlerbehebung. Die Software FactoryTalk Design Workbench bietet Maschinenbauern und Herstellern, die an kompakten, eigenständigen Systemen arbeiten, eine konsistente und effiziente Möglichkeit, Automatisierungslösungen zu entwickeln. Unternehmen in den Bereichen Verpackung, Wasser und Abwasser, Landwirtschaft und Fördertechnik sind häufig mit langen Entwicklungszyklen, fragmentierten Tools und eingeschränkter Flexibilität konfrontiert. Die neue Software optimiert den Prozess von der Programmierung bis zur Bereitstellung und unterstützt gleichzeitig mehrere Geräte, um das Systemmanagement zu vereinfachen. Zu den wichtigsten Funktionen von Version 1 gehören: Moderne Designumgebung mit konsistenter Logix-Erfahrung für schnelleres Onboarding

mit konsistenter Logix-Erfahrung für schnelleres Onboarding Verbesserte Download-Geschwindigkeit und Online-Workflows für mehr Effizienz

für mehr Effizienz Unterstützung mehrerer Geräte für Micro810®- und neuere Micro800 Lx0E-Steuerungen ermöglicht einfachen Zugriff auf mehrere Steuerungen gleichzeitig und vereinfacht damit die Fehlerbehebung "Die Software FactoryTalk Design Workbench ist unsere Designumgebung der nächsten Generation für Kompaktsteuerungssysteme und bietet Benutzern von Rockwell Automation-Produkten eine produktive, zuverlässigere und vertrautere Anwendung", so Wan Shan Loo, Produktmanager bei Rockwell Automation. "Kunden haben nach einem intuitiven und bedienerfreundlichen Tool gefragt, und die Software FactoryTalk Design Workbench bietet genau das. Mit der Unterstützung für Micro800-Steuerungen und einer skalierbaren Architektur vereinfacht sie Workflows und legt die Grundlage für eine breitere Geräteintegration in der Zukunft." Die Software FactoryTalk Design Workbench ist jetzt über das Product Compatibility & Downloads Center (PCDC) von Rockwell verfügbar. Zukünftige Versionen sollen den Support über Micro800-Steuerungen hinaus erweitern, wobei jährliche Updates erwartet werden. Besuchen Sie die Website von Rockwell, um mehr zu erfahren, oder registrieren Sie sich für die Automation Fair®-Veranstaltung von Rockwell, die vom 17. bis 20. November am McCormick Place in Chicago stattfindet, um die neue Software in praktischen Workshops und technischen Schulungen aus erster Hand kennenzulernen. Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 27 000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen (Stand: Ende Fiskaljahr 2024). Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise® in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com . Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2806462/FactoryTalk_Design_Workbench_software.jpg

