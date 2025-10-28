Siltronic bleibt im Plan - auch wenn das dritte Quartal alles andere als leicht war. Nach neun Monaten summiert sich der Umsatz auf 975,1 Mio. Euro und liegt damit unter Vorjahr; im Q3 fielen die Erlöse auf 300,3 Mio. Euro. Treiber der Schwäche sind wie angekündigt Verschiebungen von Liefermengen in das vierte Quartal sowie Gegenwind vom Wechselkurs. Operativ hält das Management an der Jahresguidance fest, präzisiert aber die Zielkorridore: Die EBITDA-Marge soll 2025 nun zwischen 22 und 24 Prozent liegen, Umsatz rückläufig im mittleren einstelligen Prozentbereich. Spürbar ist der Hochlauf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...