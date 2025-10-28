BASF stellt sich im Zuge des geplanten Teilbörsengangs seiner Agrarsparte neu auf, schafft ein eigenes Vorstandsressort für das Agrargeschäft und damit auch gute Voraussetzungen für den Börsengang der Sparte. Zum 1. Mai 2026 übernimmt Livio Tedeschi, derzeit Leiter des Unternehmensbereichs Agricultural Solutions, die Verantwortung für den Bereich.Das gab der weltgrößte Chemieproduzent nach einer Sitzung des Aufsichtsrats bekannt. Mit der Neustrukturierung wächst der BASF-Vorstand von sechs auf sieben ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.