BASF stellt sich im Zuge des geplanten Teilbörsengangs seiner Agrarsparte neu auf, schafft ein eigenes Vorstandsressort für das Agrargeschäft und damit auch gute Voraussetzungen für den Börsengang der Sparte. Zum 1. Mai 2026 übernimmt Livio Tedeschi, derzeit Leiter des Unternehmensbereichs Agricultural Solutions, die Verantwortung für den Bereich.Das gab der weltgrößte Chemieproduzent nach einer Sitzung des Aufsichtsrats bekannt. Mit der Neustrukturierung wächst der BASF-Vorstand von sechs auf sieben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
