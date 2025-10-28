EQS-Ad-hoc: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

2G Energy AG passt die Prognose des Geschäftsjahres 2025 für Umsatz und EBIT-Marge an.



28.10.2025

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung 2G Energy AG passt die Prognose des Geschäftsjahres 2025 für Umsatz und EBIT-Marge an. Heek, 28. Oktober 2025 - Der Vorstand der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) passt die Prognose für Umsatz und Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr 2025 an, bleibt aber aufgrund konkreter Projekte im neu adressierten Datacenter Markt in Europa und Nordamerika sowie des deutschen Biomasse-Pakets bei den positiven Aussichten für das kommende Jahr 2026. Demnach werden nun bei einem Wachstum von immerhin noch bis zu 7 Prozent für das das Jahr 2025 Umsätze in einer Bandbreite von 380 bis 400 (Prognose zuvor 430 bis 440) Mio. Euro erwartet. Der temporäre Dämpfer liegt an einem verzögerten Auftragseingang aus Osteuropa und einem vorübergehend belasteten Servicevolumen in Folge einer ERP-Umstellung in Deutschland. Aufgrund des fehlenden Umsatzvolumens und Einmalaufwendungen im ERP-Projekt wird eine entsprechend reduzierte EBIT-Marge von 6,5 bis 8,0 (Prognose zuvor: 8,5 bis 9,5) Prozent in diesem Jahr erwartet. Der Auftragseingang im dritten Quartal 2025 außerhalb der Ukraine verlief sehr positiv mit einem Anstieg um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zudem sichern nach Auffassung des Vorstands konkrete Projekte das Wachstum für die kommenden Jahre. So wird für 2026 unverändert ein Umsatz von 440 bis 490 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 9,0 bis 11,0 Prozent erwartet. Kontakt

2G Energy AG

Friedrich Pehle

CFO

Benzstrasse 3, 48619 Heek

Phone: +49 (0) 2568 93 47-2795

Fax: +49 (0) 2568 93 47-15

Email: ir@2-g.de

