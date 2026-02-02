Über 100 % Kurspotenzial sehen Analysten bei der Aktie von A.H.T. Syngas. Aus Sicht der Experten steht das Unternehmen vor einem Wachstumsschub. Das Marktpotenzial für synthetischen Erdgasersatz aus biogenen Reststoffen ist riesig. Zudem befindet man sich in der Transformation vom reinen Anlagenbauer hin zum Energieproduzenten. Während A.H.T. erst rund 10 Mio. EUR auf die Börsenwaage bringt, sind es bei 2G Energy bereits 600 Mio. EUR. Damit steigen auch die Erwartungen der Aktionäre. Der jüngste Auftragseingang konnte nicht für Impulse sorgen, alle warten auf Nachrichten aus den USA. In den USA herrscht derzeit Alarmstimmung bei Plug Power. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung sollen Aktionäre über die Zukunft des Wasserstoff-Spezialisten entscheiden. Die Verschiebung der Veranstaltung sorgt für Verunsicherung.Den vollständigen Artikel lesen ...
