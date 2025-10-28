Anzeige
Mehr »
Dienstag, 28.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Atomkraft feiert Comeback: Uran wird wieder zum strategischen Rohstoff - Anleger stehen Schlange
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0JLPR | ISIN: AT0000837307 | Ticker-Symbol: T9Z
Tradegate
28.10.25 | 18:29
3,775 Euro
-3,21 % -0,125
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ZUMTOBEL GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ZUMTOBEL GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,7753,85018:32
3,7753,85018:29
Dow Jones News
28.10.2025 17:03 Uhr
188 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-DD: Zumtobel Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Zumtobel Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Zumtobel Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Dornbirn (pta000/28.10.2025/16:30 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name               Augmentor Privatstiftung 
   2        Grund der Meldung                        
a)      Position/Status          Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu: Peter Ernst Gaugg 
                        (Mitglied des Aufsichtsrats der Zumtobel Group AG) 
b)      Erstmeldung              
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name               Zumtobel Group AG 
b)      LEI                529900IIODYNYAZ2ID26 
   4     Angaben zum Geschäft/zu den                      
             Geschäften 
       Beschreibung des 
a)      Finanzinstruments, Art des    Aktie 
       Instruments 
        Kennung              AT0000837307 
b)      Art des Geschäfts         Veräußerung 
c)      Preis(e)             Volumen 
        3,900               65.000 
d)      Aggregierter Preis        Aggregiertes Volumen 
        3,900               65.000 
e)      Datum des Geschäfts        28.10.2025 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts         Außerhalb eines Handelsplatzes 
       Beschreibung des 
a)      Finanzinstruments, Art des    Aktie 
       Instruments 
        Kennung              AT0000837307 
b)      Art des Geschäfts         Veräußerung 
c)      Preis(e)             Volumen 
        0,0000              4.555.752 
d)      Aggregierter Preis        Aggregiertes Volumen 
        0,00               4.555.752 
e)      Datum des Geschäfts        28.10.2025 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts         Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Zumtobel Group AG 
           Höchster Straße 8 
           6850 Dornbirn 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Eric Schmiedchen 
Tel.:         +43 5572 509 1125 
E-Mail:        eric.schmiedchen@zumtobelgroup.com 
Website:       z.lighting 
ISIN(s):       AT0000837307 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1761665400130 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 11:30 ET (15:30 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.