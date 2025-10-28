DJ PTA-DD: Zumtobel Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Zumtobel Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Dornbirn (pta000/28.10.2025/16:30 UTC+1) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Augmentor Privatstiftung 2 Grund der Meldung a) Position/Status Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu: Peter Ernst Gaugg (Mitglied des Aufsichtsrats der Zumtobel Group AG) b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Zumtobel Group AG b) LEI 529900IIODYNYAZ2ID26 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften Beschreibung des a) Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung AT0000837307 b) Art des Geschäfts Veräußerung c) Preis(e) Volumen 3,900 65.000 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 3,900 65.000 e) Datum des Geschäfts 28.10.2025 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes Beschreibung des a) Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung AT0000837307 b) Art des Geschäfts Veräußerung c) Preis(e) Volumen 0,0000 4.555.752 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,00 4.555.752 e) Datum des Geschäfts 28.10.2025 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

