DJ PTA-PVR: Zumtobel Group AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Zumtobel Group AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Dornbirn (pta000/28.10.2025/16:39 UTC+1) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Zumtobel Group AG, Höchster Straße 8, 6850 Dornbirn, Österreich

2. Grund der Mitteilung Sonstiges

3. Meldepflichtige Person Syndikat (-- 133 Z 1 BörseG 2018)

Name: Asterix Privatstiftung Registrierter Sitz und Staat: Bregenz, Österreich

Name: Augmentor Privatstiftung Registrierter Sitz und Staat: Dornbirn, Österreich

Name: Caroline Reder

Name: Caroline Zumtobel

Name: Christine Reder

Name: Fritz Zumtobel

Name: Genvalor Familienstiftung Registrierter Sitz und Staat: Vaduz, Liechtenstein

Name: Hektor Privatstiftung Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich

Name: Ingrid Reder

Name: Isabel Zumtobel

Name: Jürg Zumtobel

Name: Karin Zumtobel-Chammah

Name: Nicholas Zumtobel

Name: Obelix Stiftung Registrierter Sitz und Staat: Vaduz, Liechtenstein

Name: Orion Privatstiftung Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)

5. Datum der Schwellenberührung 28.10.2025

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 36,16 0 36,16 43.146.657 Schwellenberührung Situation in der 36,10 0,0 36,10 vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (-- 130 Absolut indirekt (-- 133 Direkt in % (-- 130 Indirekt in % (-- 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT0000837307 0 15.602.011 0,00 36,16 Summe: 15.602.011 36,16

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe: 0 0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Summe: 0 0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von durch Ziffer Stimmrechte in Aktien (%) sonstige Instrumente (%) beiden (%) 1 Ingrid Reder n/a n/a n/a 2 Orion 1 n/a n/a n/a Privatstiftung 3 Fritz Zumtobel n/a n/a n/a 4 Asterix 3 n/a n/a n/a Privatstiftung 5 Obelix Stiftung 3 n/a n/a n/a 6 Jürg Zumtobel n/a n/a n/a 7 Augmentor 6 n/a n/a n/a Privatstiftung 8 Genvalor 6 n/a n/a n/a Familienstiftung

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

AUGMENTOR Privatstiftung, ASTERIX Privatstiftung, GENVALOR Familienstiftung, Hektor Privatstiftung, ORION Privatstiftung, Ingrid Reder, Caroline Reder, Christine Reder, Fritz Zumtobel, Nicholas Zumtobel, Caroline Zumtobel, Isabel Zumtobel, Karin Zumtobel-Chammah, Jürg Zumtobel und Obelix Stiftung sind Vertragsparteien eines Syndikatsvertrages. Am 28.10.2025 hat die AUGMENTOR Privatstiftung ihre Aktien an die GENVALOR Familienstiftung übertragen.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Zumtobel Group AG Höchster Straße 8 6850 Dornbirn Österreich Ansprechpartner: Eric Schmiedchen Tel.: +43 5572 509 1125 E-Mail: eric.schmiedchen@zumtobelgroup.com Website: z.lighting ISIN(s): AT0000837307 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1761665940132 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 11:39 ET (15:39 GMT)