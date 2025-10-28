Anzeige
Dienstag, 28.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Atomkraft feiert Comeback: Uran wird wieder zum strategischen Rohstoff - Anleger stehen Schlange
WKN: A0JLPR | ISIN: AT0000837307 | Ticker-Symbol: T9Z
Tradegate
28.10.25 | 16:19
3,820 Euro
-2,05 % -0,080
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ZUMTOBEL GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ZUMTOBEL GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,7753,85017:40
3,7753,85017:37
Dow Jones News
28.10.2025 17:15 Uhr
188 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-PVR: Zumtobel Group AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

DJ PTA-PVR: Zumtobel Group AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Zumtobel Group AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Dornbirn (pta000/28.10.2025/16:39 UTC+1) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Zumtobel Group AG, Höchster Straße 8, 6850 Dornbirn, Österreich

2. Grund der Mitteilung Sonstiges

3. Meldepflichtige Person Syndikat (-- 133 Z 1 BörseG 2018)

Name: Asterix Privatstiftung Registrierter Sitz und Staat: Bregenz, Österreich

Name: Augmentor Privatstiftung Registrierter Sitz und Staat: Dornbirn, Österreich

Name: Caroline Reder

Name: Caroline Zumtobel

Name: Christine Reder

Name: Fritz Zumtobel

Name: Genvalor Familienstiftung Registrierter Sitz und Staat: Vaduz, Liechtenstein

Name: Hektor Privatstiftung Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich

Name: Ingrid Reder

Name: Isabel Zumtobel

Name: Jürg Zumtobel

Name: Karin Zumtobel-Chammah

Name: Nicholas Zumtobel

Name: Obelix Stiftung Registrierter Sitz und Staat: Vaduz, Liechtenstein

Name: Orion Privatstiftung Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)

5. Datum der Schwellenberührung 28.10.2025

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person 

% der Stimmrechte, die  % der Stimmrechte, die die Finanz-/    Total von   Gesamtzahl der 
           zu Aktien gehören   sonstigen Instrumente repräsentieren   beiden in %   Stimmrechte des 
              (7.A)            (7.B.1 + 7.B.2)        (7.A + 7.B)    Emittenten 
 Situation am Tag 
    der     36,16         0                     36,16      43.146.657 
Schwellenberührung 
 Situation in der 36,10         0,0                    36,10 
vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören 

ISIN der   Absolut direkt (-- 130  Absolut indirekt (-- 133   Direkt in % (-- 130   Indirekt in % (-- 133 
  Aktien      BörseG 2018)        BörseG 2018)        BörseG 2018)       BörseG 2018) 
AT0000837307 0             15.602.011         0,00           36,16 
  Summe:                     15.602.011                        36,16

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                        Summe:           0         0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                    Summe:           0        0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: 

Ziffer      Name    Direkt kontrolliert   Direkt gehaltene    Direkt gehaltene Finanz-/  Total von 
                 durch Ziffer   Stimmrechte in Aktien (%)  sonstige Instrumente (%)   beiden (%) 
1       Ingrid Reder             n/a            n/a              n/a 
2       Orion      1          n/a            n/a              n/a 
       Privatstiftung 
3       Fritz Zumtobel            n/a            n/a              n/a 
4       Asterix     3          n/a            n/a              n/a 
       Privatstiftung 
5       Obelix Stiftung 3          n/a            n/a              n/a 
6       Jürg Zumtobel            n/a            n/a              n/a 
7       Augmentor    6          n/a            n/a              n/a 
       Privatstiftung 
8       Genvalor     6          n/a            n/a              n/a 
       Familienstiftung

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

AUGMENTOR Privatstiftung, ASTERIX Privatstiftung, GENVALOR Familienstiftung, Hektor Privatstiftung, ORION Privatstiftung, Ingrid Reder, Caroline Reder, Christine Reder, Fritz Zumtobel, Nicholas Zumtobel, Caroline Zumtobel, Isabel Zumtobel, Karin Zumtobel-Chammah, Jürg Zumtobel und Obelix Stiftung sind Vertragsparteien eines Syndikatsvertrages. Am 28.10.2025 hat die AUGMENTOR Privatstiftung ihre Aktien an die GENVALOR Familienstiftung übertragen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Zumtobel Group AG 
           Höchster Straße 8 
           6850 Dornbirn 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Eric Schmiedchen 
Tel.:         +43 5572 509 1125 
E-Mail:        eric.schmiedchen@zumtobelgroup.com 
Website:       z.lighting 
ISIN(s):       AT0000837307 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1761665940132 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 11:39 ET (15:39 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.