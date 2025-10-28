Zug - Die auf Baustoffe in Nordamerika spezialisierte Amrize ist im dritten Quartal 2025 stärker gewachsen als erwartet. Der Gewinn und die operative Margen gingen jedoch leicht zurück. Die Umsatzprognosen wurden in der Folge leicht angehoben. Der Umsatz stieg von Juli bis September um 6,6 Prozent auf 3,68 Milliarden US-Dollar, wie das im Sommer von Holcim abgespaltene Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Analysten hatten im Durchschnitt rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
