Zug - Die auf Baustoffe in Nordamerika spezialisierte Amrize ist im dritten Quartal 2025 stärker gewachsen als erwartet. Der Gewinn und die operative Margen gingen jedoch leicht zurück. Die Umsatzprognosen wurden in der Folge leicht angehoben. Der Umsatz stieg von Juli bis September um 6,6 Prozent auf 3,68 Milliarden US-Dollar, wie das im Sommer von Holcim abgespaltene Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Analysten hatten im Durchschnitt rund ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.