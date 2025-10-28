Zug - Die auf Baustoffe in Nordamerika spezialisierte Amrize ist im dritten Quartal 2025 stärker gewachsen als erwartet. Der Gewinn und die operativen Margen lagen jedoch wegen Sonderkosten leicht unter Vorjahr. Die Umsatzprognosen für 2025 wurden leicht angehoben. Der Umsatz stieg von Juli bis September um 6,6 Prozent auf 3,68 Milliarden US-Dollar, wie das im Sommer von Holcim abgespaltene Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Analysten hatten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
