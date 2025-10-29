Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 06:30 Uhr, Niederlande: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen 06:45 Uhr, Schweiz: UBS, Q3-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Bank, Q3-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Traton SE, Q3-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Mercedes-Benz Group AG, Q3-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: DWS, Q3-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: BASF, Q3-Zahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Adidas, Q3-Zahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Drägerwerk, Q3-Zahlen 08:00 Uhr, Schweiz: Glencore, Q3-Umsatz 08:00 Uhr, Großbritannien: Next, Q3-Umsatz 11:00 Uhr, Großbritannien: Aston Martin, …

