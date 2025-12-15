Auf der Überholspur: FUTR Corp. startet nach kurzem Rücksetzer wieder durch und die Insider kaufen nach

Anzeige / Werbung

Manchmal entstehen die besten Investmentchancen nicht während des Aufstiegs. Sondern unmittelbar danach.

Dieser Artikel wird im Auftrag der FUTR Corporationveröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser!

Genau dort steht FUTR Corp (FSE: FUTR | WKN: A3D8UN) gerade.

Nach einem Raketen-Run von 0,12 € auf 0,26 €, folgte eine kurze Verschnaufpause bis auf 0,194 €. Doch am Freitag kam die Antwort des Marktes: FUTR ist zurück - Schlusskurs 0,22 €.



Das war kein Absturz. Das war ein technischer Reset.

Und jetzt kommt's:

Während viele Anleger noch zögerten, schlug Scott Paterson, einer der renommiertesten Kapitalmarkt-Investoren Kanadas, erneut zu.

Insider-Alarm: 200.000 Aktien zusätzlich von Scott Paterson gekauft

Während Privatanleger zögern, handeln die Profis.

G. Scott Paterson, Venture-Capital-Legende, Ex-Vice-Chairman der TSX Group, hat in dieser Woche weitere 200.000 Aktien von FUTR zugekauft.

Sein aktueller Stand:

10.517.603 Stammaktien

13.594.197 Aktien auf teildilutierter Basis

Das ist keine Marketingaktion.

Das ist echte Überzeugung - mit echtem Kapital.

Zugang zu 70?ändler - FUTR greift jetzt an

Hinter den Kulissen hat FUTR einen Gamechanger aktiviert.

Die firmeneigene Payments 2.0-Plattform ist jetzt mit über 11.000 Autohäusern in den USA verbunden. Das bedeutet:

Sofortiger Zugang zu 70 % des Marktes

Nahtloses Onboarding für Händler & Kunden

Echte Infrastruktur - live, skalierbar, wachsend

Was hier entsteht, ist keine App.

Es ist die Finanz-Infrastruktur der Zukunft.

Die Technik unter der Haube - Payments trifft Künstliche Intelligenz

FUTR entwickelt nicht nur ein Finanzprodukt -

sondern ein intelligentes Betriebssystem für Embedded Finance.

Die Kernbausteine:

FDIC-versicherte Konten

KI-gesteuerte Finanzagenten

Vollständiger Datenschutz mit Benutzerkontrolle

Automatisierte Dokumentenanalyse und Vertragsverarbeitung

Integration in Händlernetzwerke & Verbraucherschnittstellen

Kurz: Zukunftsfähige Technologie trifft reale Anwendungsfälle.

Von 250 zu 11.000 - Das Wachstum explodiert jetzt

Aktuell sind rund 250 Autohändler live auf der Plattform.

Doch der wahre Sprung kommt jetzt:

Dank neuer Schnittstellen kann FUTR:

Händler in Sekunden onboarden

onboarden Auf verifizierte Fahrzeug- & Kreditdaten zugreifen

zugreifen Landesweit ohne Reibung skalieren

Das bedeutet: Kein lineares Wachstum mehr. Sondern exponentiell.

Insider + NASA-Ingenieur = Elite-Team zur perfekten Zeit

Auch personell wird FUTR immer stärker.

Neben Paterson hat sich jetzt auch Damian Fozard, ein ehemaliger Ingenieur bei NASA & Boeing, dem Team angeschlossen - als KI-Berater.

Ziel:

Ein AI-natives Finanzsystem, das Underwriting, KYC, Dokumentenprüfung und Betrugserkennung automatisiert und verbessert.

Hier wird nicht über KI gesprochen - hier wird sie umgesetzt.

Das Setup ist explosiv

Ein Blick auf die letzten 10 Handelstage:

+116% Kursanstieg (0,12?€ → 0,26?€) Rücksetzer auf 0,194?€ Rebound auf 0,22?€ mit starkem Volumen Insider Paterson kauft 200.000 Aktien 11.000 Händlerzugänge werden aktiviert NASA-AI-Experte stößt zum Team

Die Zeichen sind eindeutig:

Dies ist keine Eintagsfliege. Sondern der Anfang.

Makro-Rückenwind: Billionenmarkt in Bewegung

Der US-Automarkt ist ein Schlüsselbereich im Konsumfinanzmarkt:

1,4 Billionen US-Dollar an ausstehenden Autokrediten

an ausstehenden Autokrediten Friktionen & Papierchaos dominieren

Händler wollen digitale Lösungen

Verbraucher fordern Tempo & Transparenz

FUTR bietet mit Payments 2.0 die Lösung:

Ein System, das Zahlungen, Identitätsprüfung, Vertragslogik und Finanzierung intelligent, automatisch und KI-gestützt abwickelt.

Was kommt als Nächstes?

Mit Infrastrukturzugang zu 70% der US-Händler stehen nun alle Türen offen:

Tausende neue Händler onboarden

Weitere Finanzprodukte integrieren

KI-Agenten für Kredit, Compliance & Zahlungen skalieren

Umsatzströme aus Händler- & Kundenseite ausbauen

Expansion in weitere Sektoren (Powersport, Wohnmobile, etc.)

Kurz:

Der Motor läuft. Der Gang ist eingelegt. Die Straße ist frei.

Fazit: Der Rebound ist das Signal

Wenn ein Wertpapier sich verdoppelt,

konsolidiert,

und mit Insiderkäufen & News zurückkehrt…

…dann ist klar:

Das Spiel hat gerade erst begonnen.

Die Profis sind schon drin.

Die Infrastruktur steht.

Die nächste Bewegung kann schnell kommen.

Stellen Sie sich nur eine Frage:

Sind Sie noch Zuschauer -

oder fahren Sie bereits mit?

Enthaltene Werte: US0970231058,US67066G1040,US30303M1027,CA3609521057