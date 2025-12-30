Hypothekenkapital trifft KI: FUTR expandiert vom Automobilsektor in die 13,5 Bill. Dollar Hypothekenindustrie

Anzeige / Werbung

Die frühen Signale haben Sie bereits gesehen.

Veröffentlicht im Auftrag der The Futr Corporation (FSE: 2B9)

Willkommen zurück, Leserinnen und Leser!

Scott Paterson - einer der angesehensten Namen in den kanadischen Kapitalmärkten - kauft weiter zu.

48.000 Aktien hier.

183.500 Aktien dort.

Weitere 60.000. Dann nochmals 40.000.

Das Volumen ist real.

Die Überzeugung ist eindeutig.

Und der Auslöser?

Er ist jetzt da.

Am 29. Dezember gab die The FUTR Corporation eine bedeutende Enterprise-Partnerschaft mit Direct Wholesale Rates (DWR) bekannt - einer der am schnellsten wachsenden Hypotheken-Brokerage-Plattformen in den USA.

FUTR verfügt bereits über eine starke Präsenz im Automobilsektor mit rund 8 Mio. USD Jahresumsatz.

Diese neue Partnerschaft bringt nun FUTRs KI-gestützte Agenten-Infrastruktur direkt in eine der größten Finanztransaktionskategorien der Welt: den privaten Hypothekenmarkt.

Die Schlagzeile: KI-gestützte Hypotheken-, Zahlungs- und Concierge-Services - jetzt live

Die neue Enterprise-Vereinbarung verschafft DWR-Kunden sofortigen Zugang zu FUTRs hochpräzisen KI-Produkten:

FUTR Payments

Intelligente Zahlungsinfrastruktur zur Optimierung von Hypothekenstrukturen - mit dem Potenzial, die Zinskosten über die Laufzeit eines Kredits um über 100.000 USD pro Darlehen zu senken.

Intelligente Zahlungsinfrastruktur zur Optimierung von Hypothekenstrukturen - mit dem Potenzial, die Zinskosten über die Laufzeit eines Kredits um zu senken. FUTR Agent

Ein KI-basierter Home-Concierge, der Hypotheken-, Rechts-, Inspektions-, Grundbuch- und Angebotsdaten verarbeitet. Hauseigentümer können ihre privaten Daten abfragen, personalisierte Empfehlungen erhalten und mit einem der intelligentesten Immobilien-Assistenten interagieren, die jemals entwickelt wurden.

Besonders spannend:

Verbraucher, die ihre Daten dem FUTR Agent zur Verfügung stellen, werden mit FUTR-Tokens belohnt.

So wird "AI-as-a-Service" zu einer echten Value-Sharing-Plattform.

Hauseigentümer sind nicht länger nur Datenlieferanten -

sie werden zu Teilhabern der größten entstehenden Datenökonomie.

Das geht weit über Chatbots oder einfache Automatisierung hinaus.

Es ist intelligente Infrastruktur, die das Fundament des Wohneigentums neu definieren kann.

Warum das wichtig ist: Hypotheken sind ein 13,5-Billionen-Dollar-Markt

Zoomen wir kurz heraus.

Laut der US-Notenbank beträgt das Volumen des US-Wohnhypothekenmarkts mittlerweile über 13,5 Billionen USD - eine der größten einzelnen Anlageklassen weltweit.

Und dennoch ist das System von der Kreditvergabe bis zur Betreuung strukturell ineffizient:

Fragmentierte Datensilos

Kaum Personalisierung

Intransparente Zahlungsmodelle

Hohe Kundenabwanderung

FUTR will genau diese Ineffizienzen auflösen, indem KI-native Infrastruktur direkt in den Hypotheken-Stack eingebettet wird:

Datenkonsolidierung

Prädiktive Intelligenz

Transparente Ökonomie

Optimierung über den gesamten Lebenszyklus

Die Partnerschaft mit DWR ist keine einfache Feature-Integration, sondern ein Full-Stack-KI-Deployment - von der Vorabgenehmigung bis zur Betreuung nach Abschluss.

Die Geheimwaffe: DWRs Skalierung, Geschwindigkeit und strategische Passung

DWR Residential gehört zu den progressivsten Hypothekenplattformen in den USA.

Durch die Partnerschaft mit FUTR wird nicht nur das Kundenerlebnis optimiert -

es entsteht ein neues Paradigma für Immobilientransaktionen.

Im Rahmen der Partnerschaft erhalten Kunden:

KI-gestützte Hypothekenantrags-Unterstützung

Personalisierte, datenbasierte Anträge zur schnelleren Entscheidungsfindung und höheren Abschlussquoten.

Hochgradig individualisierte Zahlungsmodelle mit Einsparpotenzial von über 100.000 USD an Zinsen.

Hochgradig individualisierte Zahlungsmodelle mit Einsparpotenzial von über 100.000 USD an Zinsen .

Hochgradig individualisierte Zahlungsmodelle mit Einsparpotenzial von über . FUTR Home Concierge

Ein KI-Agent, der ausschließlich mit den eigenen Hausdaten (Hypothek, Grundbuch, Inspektion) trainiert ist und sämtliche Fragen beantwortet - von Versicherung bis Heizung.

Es ist äußerst selten, dass ein KI-Unternehmen vor der Massenadoption eine derart tiefe Integration mit einem Finanzinstitut erreicht.

Genau das passiert hier.

Überzeugung auf Führungsebene: Insiderkäufe auf außergewöhnlichem Niveau

Falls Sie glauben, dies sei nur eine weitere Pressemitteilung - irren Sie sich.

Die Insider investieren massiv:

Scott Paterson - ehemaliger CEO von Yorkton Securities sowie Chairman und CEO von JumpTV - hat seit dem 1. Dezember über 2.000.000 Aktien am freien Markt gekauft.

- ehemaliger CEO von Yorkton Securities sowie Chairman und CEO von JumpTV - hat seit dem am freien Markt gekauft. Alex McDougall, President der The Futr Corporation, erwarb am 19. Dezember weitere 48.000 Aktien.

Das sind keine Optionsausübungen.

Das sind Bar-Käufe am offenen Markt - unmittelbar vor und nach dem DWR-Deal.

Bei einem Small-Cap-KI-Unternehmen mit begrenztem Freefloat ist das ein starkes Signal:

Überzeugung in den langfristigen Plattformwert und volle Interessengleichheit mit Aktionären.

Das größere Bild: KI-Agenten sind ein Multi-Billionen-Thema

FUTR ist keine Einzellösung.

Es ist ein Full-Stack-KI-Infrastrukturunternehmen, das Agenten-Architekturen für Zahlungen, Immobilien, Gesundheit, Versicherungen und darüber hinaus aufbaut.

Die DWR-Integration beweist, dass FUTR:

KI-Agenten in realen Finanzökosystemen ausrollen kann

regulatorische Rahmen wie RESPA erfüllt

erfüllt verbrauchernahe Produkte mit messbaren Ergebnissen liefert

Von Hypotheken über Smart Contracts bis hin zu dezentraler Identität explodiert die Nachfrage nach intelligenten, personalisierten Agenten.

Mit seinen US-Partnerschaften ist FUTR kein Konzept mehr, sondern ein Kategorie-Leader für KI-gestützte Consumer-Finance-Plattformen.

Was kommt als Nächstes: Start, Validierung, Skalierung

Der aktuelle DWR-Rollout dient der Validierung von:

Systemstabilität

Nutzerinteraktion

operativen Prozessen

Diese Vereinbarung legt den Grundstein für:

Vollständige US-Expansion

RESPA-konforme Affiliate-Erlöse

Token-basierte Kundenbindung

Vertikale Integration von Immobilien & Payments

Kurz gesagt:

Eine echte Umsatzmaschine, die parallel zum Automobilgeschäft skaliert und von der KI-Adoption im Finanzsektor profitiert.

Alle Signale stehen auf Grün

Was wir aktuell sehen, ist kaum zu ignorieren:

Ein börsennotiertes KI-Unternehmen schließt einen realen Enterprise-Deal mit einem US-Hypothekenplayer.

Präsident und Chairman kaufen Aktien am offenen Markt - mit Cash, nicht mit Optionen.

Der US-Hypothekenmarkt im Wert von 13,5 Billionen USD benötigt dringend KI-Optimierung.

Und FUTR positioniert sich exakt an der Schnittstelle von Zahlungsintelligenz, Agenten-Infrastruktur und Web3-Tokenisierung.

Der Markt bewegt sich.

Die Insider wissen es.

Und nun beginnt auch der Privatanleger-Markt aufzuwachen.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: CA3609521057