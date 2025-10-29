In dieser Woche steht das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping im Fokus. Bereits am Wochenende landete Trump in Malaysia beim ASEAN-Gipfel und vereinbarte mehrere Handelsabkommen mit südostasiatischen Staaten. Nun hoffen die Finanzmärkte, dass bei den direkten Gesprächen zwischen China und den USA die aufgebauten Handelshemmnisse der letzten Monate zurückgefahren werden und auch hier Fortschritte bei neuen Handelsabkommen sichtbar ...

