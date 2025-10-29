Iondrive: Batterierecycling als Schlüsseltechnologie - warum Tesla und BYD genau hinschauen sollten

Anzeige / Werbung

Der weltweite E-Auto-Boom befeuert nicht nur die Nachfrage nach Lithium, Nickel und Kobalt - er lässt auch den Markt für Batterierecycling stark wachsen. Für Unternehmen wie Iondrive (WKN A3XYJ4, ISIN US45201J1099) eröffnet sich damit ein Markt mit hoher strategischer Bedeutung, der auch für Hersteller wie Tesla (WKN A1CX3T, ISIN US88160R1014) und BYD (WKN A0M4W9, ISIN CNE100000296) relevant ist. Sowohl Tesla als auch BYD treiben den Aufbau eigener Batterierecyclingstrukturen voran. Tesla arbeitet dabei mit seinem Partner Redwood Materials zusammen, um wertvolle Rohstoffe wie Nickel, Kobalt und Lithium aus Altbatterien zurückzugewinnen und wieder in den Produktionskreislauf einzuspeisen. In der Gigafactory in Nevada werden bereits erste Recyclingprozesse integriert, um langfristig geschlossene Materialkreisläufe zu schaffen. Auch BYD setzt zunehmend auf Recyclinglösungen: Das Unternehmen betreibt in China eigene Rücknahme- und Aufbereitungszentren für ausgediente Elektrobus- und Fahrzeugbatterien und plant, die Rückgewinnung seltener Metalle als strategischen Bestandteil seiner Lieferkette auszubauen.

Strategischer Hebel in der Kreislaufwirtschaft

Denn weil neue Batterierohstoffe teurer und knapper werden, gilt effizientes Recycling zunehmend als zentraler Faktor, um Kosten, Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Studien zufolge könnte der Bedarf an Lithium und Nickel bis 2030 das heutige Fördervolumen deutlich übersteigen. Hier setzt Iondrive an: Das US-Unternehmen hat ein Verfahren entwickelt, das bis zu 95 Prozent der wertvollen Metalle aus gebrauchten Lithium-Ionen-Akkus zurückgewinnt - bei niedrigeren Energie- und Emissionswerten als herkömmliche Verfahren.

Die Technologie kombiniert hydrometallurgische Prozesse mit einer modularen Anlagenarchitektur, die es erlaubt, Recyclingzentren direkt an Produktions- und Rücknahmestandorten zu errichten. Für Automobilhersteller wie Tesla oder BYD bedeutet das: verkürzte Lieferketten, weniger Abhängigkeit von Minenförderern und ein Beitrag zur Erfüllung von ESG-Vorgaben. Auch geopolitisch spielt das Thema eine wachsende Rolle, da westliche Märkte ihre Rohstoffabhängigkeiten von China verringern wollen.

Wachstumsmarkt mit Rückenwind

Der globale Batterierecyclingmarkt könnte laut Marktstudien bis 2030 auf rund 20 Milliarden US-Dollar anwachsen. Iondrive positioniert sich als Technologielieferant im Segment sogenannter "Closed-Loop"-Lösungen - Systeme, die aus Altbatterien direkt neue Zellrohstoffe erzeugen. Das Unternehmen arbeitet mit mehreren nordamerikanischen Zellherstellern zusammen, um eine geschlossene Wertschöpfungskette zwischen Produktion, Nutzung und Wiederverwertung aufzubauen.

Auch politische Programme unterstützen den Ausbau. In den USA fördert der "Inflation Reduction Act" gezielt Recyclinginitiativen, während Europa mit der neuen Batterieverordnung verbindliche Rückführungsquoten schafft. In diesem Umfeld ist Iondrive strategisch positioniert, um möglicherweise von regulatorischen und nachhaltigkeitsgetriebenen Trends zu profitieren.

Quellen:

The Australian Financial Review. 14. Juli 2025. (https://www.afr.com/markets/equity-markets/little-known-critical-minerals-stocks-fuelling-terra-s-42pc-return-20250703-p5mcd1)

__________

Iondrive Ltd

ISIN: AU0000305542

https://iondrive.com.au/

