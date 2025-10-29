Anzeige
Mittwoch, 29.10.2025
Atomkraft feiert Comeback: Uran wird wieder zum strategischen Rohstoff - Anleger stehen Schlange
WKN: 874341 | ISIN: AT0000743059 | Ticker-Symbol: OMV
Tradegate
29.10.25 | 07:37
46,420 Euro
+0,04 % +0,020
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
ATX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
OMV AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OMV AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
46,30046,36007:38
46,36046,42007:38
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
OMV
OMV AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
OMV AG46,420+0,04 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.