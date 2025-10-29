2G Energy ProCredit - eigentlich zwei hochinteressante Aktien. Beide bedienen ihre Nische sehr erfolgreich. Und bi beiden sieht man in den nächsten Jahren grosse Wachstumschancen. Oder wird jetzt die Vergangenheitsform notwendig? Bedienten ihre Nische und man sah grosse Wachstumschancen … So schlimm wird es wohl nicht, aber das beide Unternehmen gestern ihre Prognosen zurücknehmen mussten und sich damit einreihten in die traurige Reihe der Unternehmen, die Montag bereits zurückziehen mussten. Und die dann am Dienstag starke Kursverluste hinnehmen mussten. Wie eine SUSS MicroTec mit rund 26% oder ...

