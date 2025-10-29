The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.10.2025
ISIN Name
USP2121VAN49 CARNIVAL CRP 21/29 REGS
XS2247614063 DRAX FINCO 20/25 REGS
XS2250153769 GARF.HOLD.3 20/25 REGS
XS2251641267 BARCLAYS 20/26 MTN
XS2251742537 AVANTOR FDG 20/25 REGS
XS2250155467 GARF.HOLD.3 20/25 REGS
XS2245508044 UNITY1 SUKUK 20/25 MTN
US025537AR24 AM.EL.POWER 20/25
SGXF29144064 SINGAPUR 20/25
AT0000A2K2R0 SUN CONTRACT 20/25
GB0000320472 ANGLESEY MNG PLC LS-,01
XS1308713723 MAF SUKUK 15/25 MTN
DE000NLB3ZZ5 NORDLB HPF.MTN22/25
US82509LAA52 SHOPIFY 20/25 CV
USX0971WAA63 CP/EAST.PA 20/25 REGS
CH0337645532 SWISS PRIME SITE 16-25
DE000BRL0419 NORDLB PF. 15/25
DE000DDA0RU2 DZ BANK IS.A1120
US50064FAE43 KOREA 05/25
US58013MEY66 MCDONALDS CORP. 2026 MTN
US594918BJ27 MICROSOFT 15/25
XS1898197576 ASIAN DEV. BK 18/25 MTN
XS1815070633 NORDIC INV.BK 18/25 MTN
US25470DAS80 DISCOVERY COMM. 17/37
USY8137FAE89 SRI LANKA 15/25 REGS
US71654QBW15 PET. MEX. 2026 MTN
US71654QCB68 PET. MEX. 17/26 MTN
US863667AH48 STRYKER 15/25
US86787EBB20 TRUIST BANK 18/25 MTN
US637432NG61 NATL RUR.UT.CORP. 15/25
USU29490AQ90 ERAC USA FIN. 15/25 REGS
XS1405769487 PPG INDUSTR. 16/25
US205887CB65 CONAGRA BRANDS 18/25
US85207UAK16 T-MOBILE US 18/26
US126408HD82 CSX CORP. 15/25
DE000DFK0TV2 DZ BANK IS.A1801
US676167CG22 OEKB 22/25 MTN
XS2551092435 I.F.FAC.IMM. 22/25
CA135087Q806 CANADA 23/25
DE000LB321L2 LBBW NK FZA 22/25
US44891CCQ42 HYUNDAI CAP. 23/25 REGS
DE000DW6DAH4 DZ BANK IS.A2273
DE000DW6C979 DZ BANK IS.A2263
US33835LAA35 FIVERR INT. 20/25 CV
US67011XAB91 NOVOCURE 20/25 CV
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.10.2025
ISIN Name
USP2121VAN49 CARNIVAL CRP 21/29 REGS
XS2247614063 DRAX FINCO 20/25 REGS
XS2250153769 GARF.HOLD.3 20/25 REGS
XS2251641267 BARCLAYS 20/26 MTN
XS2251742537 AVANTOR FDG 20/25 REGS
XS2250155467 GARF.HOLD.3 20/25 REGS
XS2245508044 UNITY1 SUKUK 20/25 MTN
US025537AR24 AM.EL.POWER 20/25
SGXF29144064 SINGAPUR 20/25
AT0000A2K2R0 SUN CONTRACT 20/25
GB0000320472 ANGLESEY MNG PLC LS-,01
XS1308713723 MAF SUKUK 15/25 MTN
DE000NLB3ZZ5 NORDLB HPF.MTN22/25
US82509LAA52 SHOPIFY 20/25 CV
USX0971WAA63 CP/EAST.PA 20/25 REGS
CH0337645532 SWISS PRIME SITE 16-25
DE000BRL0419 NORDLB PF. 15/25
DE000DDA0RU2 DZ BANK IS.A1120
US50064FAE43 KOREA 05/25
US58013MEY66 MCDONALDS CORP. 2026 MTN
US594918BJ27 MICROSOFT 15/25
XS1898197576 ASIAN DEV. BK 18/25 MTN
XS1815070633 NORDIC INV.BK 18/25 MTN
US25470DAS80 DISCOVERY COMM. 17/37
USY8137FAE89 SRI LANKA 15/25 REGS
US71654QBW15 PET. MEX. 2026 MTN
US71654QCB68 PET. MEX. 17/26 MTN
US863667AH48 STRYKER 15/25
US86787EBB20 TRUIST BANK 18/25 MTN
US637432NG61 NATL RUR.UT.CORP. 15/25
USU29490AQ90 ERAC USA FIN. 15/25 REGS
XS1405769487 PPG INDUSTR. 16/25
US205887CB65 CONAGRA BRANDS 18/25
US85207UAK16 T-MOBILE US 18/26
US126408HD82 CSX CORP. 15/25
DE000DFK0TV2 DZ BANK IS.A1801
US676167CG22 OEKB 22/25 MTN
XS2551092435 I.F.FAC.IMM. 22/25
CA135087Q806 CANADA 23/25
DE000LB321L2 LBBW NK FZA 22/25
US44891CCQ42 HYUNDAI CAP. 23/25 REGS
DE000DW6DAH4 DZ BANK IS.A2273
DE000DW6C979 DZ BANK IS.A2263
US33835LAA35 FIVERR INT. 20/25 CV
US67011XAB91 NOVOCURE 20/25 CV
© 2025 Xetra Newsboard