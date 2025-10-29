MADRID (dpa-AFX) - Ein starkes US-Geschäft hat der spanischen Großbank Santander zu einem überraschend guten Quartal verholfen. Spaniens größter Kreditgeber meldete mit 8 Prozent Zuwachs einen Nettogewinn von 3,5 Milliarden Euro und damit das sechste Rekordquartal in Folge, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten rund 3,4 Milliarden Euro auf dem Zettel. Zudem fielen die Rückstellungen für notleidende Kredite mit knapp 3 Milliarden Euro niedriger aus als erwartet. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt, ebenso das Ziel, über zwei Jahre insgesamt 10 Milliarden Euro an Aktienrückkäufen zu tätigen.

Die Großbank befindet sich in den letzten Zügen einer strategischen Neuaufstellung unter Bankchefin Ana Botin. Sie ging etwa eine Wette auf den US-amerikanischen Markt ein, indem sie das dortige Investmentbank-Geschäft mit Mitarbeitern der ehemaligen Credit Suisse ausgebaut und ein digitales Privatkundenangebot eingeführt hat. Der Gewinn dort legte im dritten Quartal um fast zwei Drittel zu. Zudem baute Santander zuletzt auch das Geschäft im Vereinigten Königreich aus und zog sich etwa aus dem polnischen Markt zurück./lew/err/mis