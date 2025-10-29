Zürich - Die UBS macht bei der Integration der Credit Suisse weitere Fortschritte. So hat die Grossbank bisher rund zwei Drittel der CS-Kundenkonten auf die UBS-Plattform überführt. Zudem hat sie die Kosten im dritten Quartal Berichtszeitraum weiter gesenkt. Bis Ende Oktober habe die UBS über 0,7 Millionen Kundenkonten erfolgreich überführt, teilte die UBS am Mittwoch anlässlich der Publikation der Ergebnisse des dritten Quartals 2025 mit. Sie sei ...

