Mercedes-Benz hat am Morgen Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Hier hat der Stuttgarter Autobauer einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Hauptursache dafür sind die laufenden Kostensenkungsmaßnahmen des Konzerns, zu denen auch ein umfangreiches Stellenabbauprogramm gehört. Zudem hat Mercedes-Benz mit Problemen in China und den USA zu kämpfen. Die Jahresprognose wurde derweil bestätigt. Analysten hatten allerdings noch Schlimmeres befürchtet. Die Aktie legt in einer ersten Reaktion ...

