Am Mittwoch können die Aktien von Mercedes-Benz deutlich anziehen. Das steckt hinter dem Kurssprung und darum könnte der Anstieg alles verändern. Der Quartalsbericht von Mercedes-Benz ist am Mittwoch bei den Anlegern sehr gut angekommen. Wie der RBC-Experte Tom Narayan in einem ersten Kommentar schrieb, übertraf der Autobauer im dritten Quartal die Erwartungen, was dem bisherigen Verlauf der Berichtssaison im Sektor entspreche. Daraufhin wurden die ...

