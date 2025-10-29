Das kann sich sehen lassen. Der Energie- und Chemiekonzern OMV hat im dritten Quartal den bereinigten Gewinn um 20 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro gesteigert. Die Markterwartungen lagen hier lediglich bei 1,15 Milliarden Euro. Hauptverantwortlich waren vor allem die Bereiche Fuels und Chemicals. Hingegen litt das Energiegeschäft unter niedrigen Ölpreisen. Deshalb und aufgrund des Wegfalls der SapuraOMV-Beteiligung sank der Umsatz um sechs Prozent auf 6,3 Milliarden Euro und verfehlte die Analystenprognosen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
