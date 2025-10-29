Das kann sich sehen lassen. Der Energie- und Chemiekonzern OMV hat im dritten Quartal den bereinigten Gewinn um 20 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro gesteigert. Die Markterwartungen lagen hier lediglich bei 1,15 Milliarden Euro. Hauptverantwortlich waren vor allem die Bereiche Fuels und Chemicals. Hingegen litt das Energiegeschäft unter niedrigen Ölpreisen. Deshalb und aufgrund des Wegfalls der SapuraOMV-Beteiligung sank der Umsatz um sechs Prozent auf 6,3 Milliarden Euro und verfehlte die Analystenprognosen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.