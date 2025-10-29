Die 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) hat ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr nach unten korrigiert. Der Hersteller von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen und Wärmepumpen rechnet nun mit Erlösen zwischen 380 und 400 Millionen Euro, während zuvor 430 bis 440 Millionen Euro angepeilt wurden. Dennoch bleibt das Unternehmen auf Wachstumskurs und dürfte im Vergleich zum Vorjahr um bis zu sieben Prozent zulegen. Die Gründe für die Anpassung sind dabei vor allem temporärer Natur und belasten weniger die langfristige Perspektive als vielmehr das laufende Jahr. Ukraine-Geschäft ...

