Adidas hat die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Umsatz und Gewinn liegen im Rahmen der Erwartungen, die operative Marge verbessert sich. Das Running-Geschäft wächst stark, Nordamerika bleibt schwach. Anleger warten nun auf die Analystenkonferenz am Nachmittag.Adidas hat am Mittwochmorgen die vollständigen Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht und damit die vor einer Woche gemeldeten Eckdaten bestätigt. Der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach konnte die Profitabilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
