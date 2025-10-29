© Foto: Daniel Karmann - dpa

Yeezy war für Adidas die Bremse. Ansonsten entwickelte sich das globale Geschäft des Unternehmens mit den drei Streifen prächtig.Der Sportartikelhersteller Adidas verzeichnete zwar im dritten Quartal in Nordamerika einen Umsatzrückgang von 5 Prozent, belastet durch das Ende der populären Yeezy-Sneaker-Linie im vergangenen Jahr sowie durch ein volatiles globales Umfeld, das von US-Zöllen beeinflusst wurde. Aber Weltweit stiegen die Umsätze dagegen um 3 Prozent auf 6,63 Milliarden Euro - ein neuer Rekord, wie CEO Björn Gulden erklärte. Seit dem Ende der äußerst profitablen Zusammenarbeit mit Yeezy-Designer Ye (früher bekannt als Kanye West) bemüht sich Adidas nach dessen antisemitischen …