PricingCenter revolutioniert Preisgestaltung und Rating im Versicherungsbereich durch erhöhte Effizienz, verbesserte Genauigkeit und schnellere Markteinführung

CONNECTIONS-KONFERENZ -- Guidewire (NYSE: GWRE) stellte heute die Anwendung PricingCenter vor, mit der Schaden- und Unfallversicherer Preisänderungen schnell und mit mehr Präzision vornehmen können durch Anpassung der Tarife in Echtzeit, Analyse der Auswirkungen vor der Freigabe und schnelle Reaktion auf Marktverschiebungen.

PricingCenter wurde speziell für Versicherungsexperten, Preisgestaltungsteams und IT-Entwickler entwickelt. Es vereinheitlicht und modernisiert den Prozess der Preisgestaltung und des Rating vom Modellentwurf bis zur Markteinführung. Indem die Preisstrategie mit der Ausführung verbunden wird, bleiben Versicherer agil, die Genauigkeit wird verbessert und neue Produkteinführungen werden beschleunigt.

"Mit PricingCenter werden Marktunterbrechungen zu Innovationschancen", sagte Mike Rosenbaum, Chief Executive Officer, Guidewire. "Durch die Vereinheitlichung von Preisgestaltung und Rating können Schaden- und Unfallversicherer Aktualisierungen schneller modellieren, testen und bereitstellen. Auf diese Weise können sie die Produktinnovation beschleunigen und selbstbewusst ein rentables Wachstum fördern."

PricingCenter verkürzt die Markteinführungszeit und ermöglicht ein rentables Unternehmenswachstum durch folgende Funktionen:

Vereinheitlichung von Preisgestaltung und Rating in einer einzigen Anwendung, wodurch Silos zwischen Versicherungsexperten, Preisgestaltung und IT-Teams beseitigt werden

Durchgängiges Lifecycle-Management, vom Modellentwurf über das Testen bis hin zur schnellen, geregelten Bereitstellung

Möglichkeit für Versicherungsexperten und Preisgestaltungsteams, fortschrittliche Preismodelle über eine No-Code-Oberfläche, unter Verwendung KI-gestützter Erkenntnisse und flexibler Analysewerkzeuge, schnell zu entwickeln, zu testen und bereitzustellen

Unterstützung ausgeklügelter Modellierungsfunktionen, darunter Suche, Rating-Tabellen, Formeln, verallgemeinerte lineare Modelle/verallgemeinerte additive Modelle VLM/VAM), modernes maschinelles Lernen (ML) und proprietäre Preisoptimierungsalgorithmen

VLM/VAM), modernes maschinelles Lernen (ML) und proprietäre Preisoptimierungsalgorithmen Nahtlose Konnektivität mit Guidewire PolicyCenter, Advanced Product Designer, Data Studio und HazardHub

"Versicherer auf der ganzen Welt suchen nach agileren, datengestützten und skalierbaren Preislösungen", sagte Dawid Kopczyk, Senior Director, Pricing and Rating, Guidewire. "PricingCenter ist eine einheitliche Anwendung, mit der Unternehmensbenutzer Preisänderungen präzise und schnell in einer intuitiven Oberfläche vornehmen können."

"Heute kann ich sicher sagen, dass wir mit PricingCenter agiler und besser für die Zukunft aufgestellt sind", sagte Waseem Vally, Chief Technology and Information Officer, Bryte Insurance Company LTD. "Was früher monatelange Arbeit erfordert hat, können wir jetzt innerhalb von Wochen bereitstellen. Unsere Teams haben mehr Zeit, sich auf Erkenntnisse und Strategien zu konzentrieren, anstatt von manuellen Prozessen und Preisaktualisierungen aufgehalten zu werden."

Informationen zu PricingCenter und wie es für Schaden- und Unfallversicherer die Markteinführung beschleunigt, finden Sie auf der Website von Guidewire.

Die Keynote-Sitzungen der Connections werden als Livestream und auf Abruf verfügbar sein. Den Livestream und weitere Informationen zu PricingCenter finden Sie auf der Connections-Website.

Über Guidewire

Guidewire ist die Plattform, auf die Schaden- und Unfallversicherer vertrauen, wenn es um Engagement, Innovation und effizientes Wachstum geht. Mehr als 570 Versicherer in 43 Ländern, von Neugründungen bis hin zu den größten und komplexesten der Welt, arbeiten mit Produkten von Guidewire. Wir vereinen Daten-, Analyse-, Digital- und KI-Technologien, um Schaden- und Unfallversicherern einen hervorragenden Cloud-Plattform-Service bereitzustellen.

Wir sind stolz auf unsere beispiellose Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von über 1700 erfolgreichen Projekten, die vom größten F&E-Team und SI-Partnerökosystem der Branche unterstützt werden. Unser Marketplace ist die größte Partner-Community im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung und bietet Kunden Hunderte von Anwendungen, um die Integration, Lokalisierung und Innovation vorantreiben.

Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf www.guidewire.com und folgen Sie uns auf X und LinkedIn.

HINWEIS: Weitere Informationen über die Marken von Guidewire finden Sie unter https://www.guidewire.com/legal-notices.

