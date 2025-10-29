KI-gestützte Wissensmanagementplattform stellt allen Versicherungsfachkräften Fachwissen direkt zur Verfügung

CONNECTIONS CONFERENCE-- Guidewire (NYSE: GWRE) gab heute bekannt, einen verbindlichen Vertrag zur Übernahme von ProNav Technologies Ltd. (geschäftlich tätig unter dem Namen ProNavigator), einer Wissensmanagementplattform, die speziell für die Schaden- und Unfallversicherungsbranche entwickelt wurde, unterzeichnet zu haben.

ProNavigator stellt präzise, kontextbezogene Best-Practice-Informationen direkt innerhalb von Versicherungsarbeitsabläufen bereit und unterstützt Fachkräfte dabei, schneller sowie effizienter zu arbeiten. Die Plattform erfasst, verknüpft und stellt institutionelles Wissen in den Bereichen Schadensbearbeitung, Risikoprüfung sowie Vertrieb bereit. ProNavigator wird derzeit von 34 Versicherungsunternehmen genutzt, darunter 12 gemeinsame Kunden mit Guidewire. Die Plattform trägt zur Steigerung der Produktivität, zur Verkürzung der Schadensbearbeitungszeiten, zur Personalisierung des Kundenservice und zur Beschleunigung der Einarbeitung neuer Mitarbeiter bei.

Sobald die Übernahme abgeschlossen ist, wird Guidewire die auf Versicherungen spezialisierte Intelligenz von ProNavigator in seine Plattform integrieren sowie erweiterte Such- und kontextbezogene Wissensabruffunktionen für Risikoprüfer, Schadensregulierer, Makler, Agenten und Beschäftigte im Kundenservice bereitstellen.

"ProNavigator macht innerhalb von Guidewire jede Versicherungsfachkraft zu einem Experten", sagte Mike Rosenbaum, Geschäftsführer von Guidewire. "Es hilft Menschen, intelligenter zu arbeiten, mit schnelleren Antworten, klarerer Kommunikation sowie personalisierter Beratung, und schafft so ein moderneres Kundenerlebnis. Wir freuen uns, Joseph D'Souza und das ProNavigator-Team bei Guidewire willkommen zu heißen."

Die flexible Architektur von ProNavigator ermöglicht Versicherern, die Plattform sowohl für Privat- als auch für Gewerbeversicherungen zu nutzen. Sie erweitert die Lösungen von Guidewire für Risikoprüfung, Policenverwaltung und Schadensbearbeitung, indem sie Nutzern einen sofortigen Wissenszugriff bietet und sie so befähigt, in jeder Phase des Versicherungszyklus schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

"Indem wir rollenbasierte Erkenntnisse in Echtzeit bereitstellen, verändern wir die Art und Weise, wie Versicherungsfachkräfte auf Wissen zugreifen", sagte Joseph D'Souza, Geschäftsführer von ProNavigator. "Der Zusammenschluss mit Guidewire ermöglicht uns, unsere Wirkung in der Branche zu vergrößern und noch mehr Versicherungsteams dabei zu unterstützen, intelligenter zu arbeiten sowie ihre Kunden besser zu betreuen."

"Kontextbezogenes Wissen ist die nächste Stufe der Intelligenz für die Schadens- und Unfallversicherungsbranche", sagte Laura Drabik, Chief Evangelist bei Guidewire. "Unsere Übernahme von ProNavigator, einem Teilnehmer des Insurtech-Vanguards-Inkubatorprogramms von Guidewire, stärkt unsere Fähigkeit, kontextbezogenes Wissen bereitzustellen, das Versicherern hilft, effizienter zu arbeiten und einen hochwertigeren Kundenservice zu bieten."

Der Abschluss der Übernahme wird im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 von Guidewires erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Über ProNavigator

ProNavigator ist eine KI-gestützte Wissensmanagementplattform, die speziell für die Versicherungsbranche entwickelt wurde. Unsere Lösung konsolidiert und liefert genaue, aktuelle Antworten für Teams im Vertrieb, in der Risikoprüfung, der Schadensbearbeitung und im Kundenservice, damit sie weniger Zeit mit Suchen und mehr Zeit mit Wertschöpfung verbringen. Mit 34 Versicherungskunden in den USA sowie Kanada unterstützt ProNavigator Versicherer, Makler und Agenten dabei, intelligenter zu arbeiten, schneller zu handeln sowie einen besseren Service zu bieten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.pronavigator.ai.

Über Guidewire

Guidewire ist die Plattform, der Schadens- und Unfallversicherer vertrauen, um effizient zu wachsen, Innovationen voranzutreiben sowie ihre Kundschaft einzubinden. Mehr als 570 Versicherer in 43 Ländern, von neuen Marktteilnehmern bis hin zu den größten und komplexesten Unternehmen weltweit, setzen auf die Produkte von Guidewire. Mit Kernsystemen, die Daten, Analysen, digitale Lösungen sowie künstliche Intelligenz nutzen, definiert Guidewire Exzellenz im Cloud-Plattformbereich für Schadens- und Unfallversicherer.

Wir sind stolz auf unsere unvergleichliche Implementierungsbilanz mit mehr als 1.700 erfolgreichen Projekten, unterstützt durch das größte Forschungs- und Entwicklungsteam der Branche sowie ein umfangreiches Partnernetzwerk. Unser Marketplace repräsentiert die größte Partnergemeinschaft im Bereich der Schadens- und Unfallversicherung, in der Kunden Zugriff auf Hunderte Anwendungen haben, um Integration, Lokalisierung und Innovation zu beschleunigen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.guidewire.com. Folgen Sie uns auch auf X und LinkedIn.

