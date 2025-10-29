Der südkoreanische Speicherchiphersteller SK Hynix hat seine gesamte Chipproduktion für das kommende Jahr bereits verkauft und plant, seine Investitionen deutlich zu erhöhen. Das Unternehmen rechnet mit einer anhaltenden Superzyklus-Phase am Halbleitermarkt, die vom weltweiten KI-Boom angetrieben wird, teilte SK Hynix am Mittwoch nach Vorlage eines Rekordquartalsgewinns mit. Der Zulieferer des KI-Chipmarktführers Nvidia erklärte, dass das Angebotswachstum bei Speicherchips begrenzt bleibe, während die Nachfrage stark anziehe - viele Kunden weiteten derzeit ihre Investitionen in Rechenzentrumsinfrastruktur für Künstliche Intelligenz aus. Nach Bekanntgabe der Zahlen stieg die SK-Hynix-Aktie …

