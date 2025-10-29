Drägerwerk (Dräger) hat im dritten Quartal 2025 robuste Ergebnisse vorgelegt, mit solidem Wachstum in beiden Segmenten und Regionen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 7,6 % auf 833 Mio. EUR (+10,1 % bereinigt um Wechselkurse), gestützt durch eine breit gefächerte Nachfrage, während die Bruttomarge um 210 Basispunkte auf 45,6 % anstieg. Das EBIT verdoppelte sich auf über 56,7 Mio. EUR, wodurch die Marge auf 6,8 % anstieg. Der Auftragseingang legte um 4,9 % im Jahresvergleich auf 856 Mio. EUR zu und bestätigt damit die gesunde Dynamik. Nach rekordverdächtigen 9-Monats-Aufträgen hat das Management die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 auf die obere Hälfte der vorherigen Spanne angehoben (Umsatz +3-5 %, EBIT-Marge 4,5-6,5 %). Mit leicht erhöhten Annahmen für das obere und untere Ende heben wir unser Kursziel auf 76,00 EUR (von 72,00 EUR) und bestätigen die Einschätzung HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/draegerwerk-ag-co-kgaa





© 2025 mwb research