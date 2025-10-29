Die Q3-Ergebnisse von Symrise waren enttäuschend und litten unter dem anhaltend negativen Marktumfeld. Der organische Umsatz (org.) verlangsamte sich im dritten Quartal auf 1,4% im Vergleich zum Vorjahr (gegenüber +2,0% im Q2) und blieb hinter den Markterwartungen zurück (+1,8% yoy org.). Das Segment Taste, Nutrition & Health übertraf die Schätzungen und meldete ein organisches Wachstum von +1,2% yoy (gegenüber Konsens von +0,7%), während das organische Wachstum von Scent & Care mit +1,7% yoy um 190 Basispunkte unter den Konsens fiel. Symrise senkte seine Prognose für das organische Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2025 auf 2,3%-3,3% yoy (zuvor: 3,0%-5,0%), bestätigte jedoch die EBITDA-Margenprognose von etwa 21,5% sowie das Ziel eines operativen Free Cash Flow (FCF) von etwa 14% im Verhältnis zum Umsatz und ist auf Kurs, Einsparungen in Höhe von 40 Millionen Euro durch die Strategie "ONE Symrise" zu realisieren. Das Unternehmen bleibt seinen mittel- bis langfristigen Zielen verpflichtet, und die Fundamentaldaten bleiben stabil trotz kurzfristiger Schwächen. Wir passen unsere Schätzungen für 2025-2027 leicht an und bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem leicht niedrigeren Kursziel von 100,00 EUR (zuvor: 105,00 EUR), da die aktuellen Preise weiterhin einen attraktiven Einstiegszeitpunkt und ein positives Risiko-Rendite-Profil bieten. Das vollständige Update kann unter https://research-hub.de/companies/symrise-ag heruntergeladen werden. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/symrise-ag





