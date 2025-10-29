Intel erlebt derzeit eine bemerkenswerte Renaissance im Markt für x86-Prozessoren. Angetrieben durch eine bedeutende Investition von Nvidia und eine neue strategische Partnerschaft, rückt der Chipriese wieder ins Zentrum der Halbleiterbranche. Partnerschaft mit Nvidia ebnet den Weg Die wohl wichtigste Nachricht für Intel im dritten Quartal 2025 ist die angekündigte Kooperation mit Nvidia. Ziel ist die Entwicklung optimierter x86-Serverprozessoren, ...

