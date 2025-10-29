Unterföhring (ots) -
29. Oktober 2025.König oder Königin? Der Kampf um die Macht geht in die zweite Runde. ProSieben zeigt ab Freitag, 21. November 2025, um 20:15 Uhr, die zweite Staffel der ausgezeichneten HBO-Serie "House of the Dragon" - die Vorgeschichte von "Game of Thrones". In den neuen Folgen der Fantasyserie sinnt Königin Rhaenyra (Emma D'Arcy) nach Rache und Vergeltung. Ein erbitterter Machtkampf um den Eisernen Thron zwischen den "Grünen" unter König Aegon II. Targaryen (Tom Glynn-Carney) und den "Schwarzen" unter Königin Rhaenyra Targaryen entfacht. Prinz Daemon (Matt Smith) versucht politische Allianzen zu festigen, während beide Seiten ihre Drachen mobilisieren und es zum erbitterten "Tanz der Drachen" kommt ...
ProSieben zeigt die Fantasyserie "House of the Dragon" in Doppelfolgen, ab 21. November, freitags um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere.
Ab 14. November 2025, sind jede Woche, jeweils eine Woche vor der TV-Premiere, die Folgen vorab auf Joyn kostenlos abrufbar.
Pressekontakt:
Stella Losacker
Entertainment Content Communications
phone: +49 89 95 07- 1168
email: Stella.Losacker@seven.one
Photo Production & Editing
Program Data Services
Alexandra Schmitt
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1322
email: Alexandra.Schmitt@seven.one
Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6147412
29. Oktober 2025.König oder Königin? Der Kampf um die Macht geht in die zweite Runde. ProSieben zeigt ab Freitag, 21. November 2025, um 20:15 Uhr, die zweite Staffel der ausgezeichneten HBO-Serie "House of the Dragon" - die Vorgeschichte von "Game of Thrones". In den neuen Folgen der Fantasyserie sinnt Königin Rhaenyra (Emma D'Arcy) nach Rache und Vergeltung. Ein erbitterter Machtkampf um den Eisernen Thron zwischen den "Grünen" unter König Aegon II. Targaryen (Tom Glynn-Carney) und den "Schwarzen" unter Königin Rhaenyra Targaryen entfacht. Prinz Daemon (Matt Smith) versucht politische Allianzen zu festigen, während beide Seiten ihre Drachen mobilisieren und es zum erbitterten "Tanz der Drachen" kommt ...
ProSieben zeigt die Fantasyserie "House of the Dragon" in Doppelfolgen, ab 21. November, freitags um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere.
Ab 14. November 2025, sind jede Woche, jeweils eine Woche vor der TV-Premiere, die Folgen vorab auf Joyn kostenlos abrufbar.
Pressekontakt:
Stella Losacker
Entertainment Content Communications
phone: +49 89 95 07- 1168
email: Stella.Losacker@seven.one
Photo Production & Editing
Program Data Services
Alexandra Schmitt
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1322
email: Alexandra.Schmitt@seven.one
Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6147412
© 2025 news aktuell