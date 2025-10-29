Köln (ots) -Das "Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" begeistert in seiner Jubiläumsstaffel über alle Plattformen hinweg und zeigt bereits zur Staffelhalbzeit, wie stark TV und Streaming zusammenwirken. Der Reality-Hit überzeugt sowohl am Abend der TV-Ausstrahlung (Overnight) als auch in den Tagen danach (Catch up) - also dann, wenn viele die Folgen flexibel auf RTL+ abrufen oder zeitversetzt im TV sehen.Erstmals hat das Format mehr Zuschauer auf RTL+ als am Ausstrahlungstag im TV: Beim Gesamtpublikum entfallen 53,5 Prozent (Ø 1,25 Mio.) der Nutzung auf Catch up und 46,5 Prozent (Ø 1,09 Mio.) auf Overnight - basierend auf den konvergenten Daten bis einschließlich Folge 6. Damit erreicht die Staffel zur Halbzeit eine durchschnittliche Gesamtsehbeteiligung von 2,34 Millionen Zuschauern (Z3+).In der RTL-Kernzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen steigt der Catch-up-Anteil auf 62,2 Prozent, bei den 14- bis 29-Jährigen sogar auf 89,1 Prozent. Diese Zahlen zeigen, dass das "Sommerhaus" nach der Ausstrahlung über alle Zielgruppen hinweg stärker genutzt wird als am Ausstrahlungstag selbst.Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland: "'Das Sommerhaus der Stars' zeigt eindrucksvoll, wie stark Formate heute über alle Ausspielwege hinweg performen können. Viele Zuschauer holen Folgen nach und steigen später in die Staffel ein. Dass wir erstmals mehr Nutzung über RTL+ als im linearen Live-TV sehen, belegt, wie lebendig und relevant unsere Inhalte sind. Mit der 'Sommerhaus'-Jubiläumsstaffel beweisen wir einmal mehr, dass große Entertainment-Marken bei RTL Deutschland sowohl bei RTL als auch auf RTL+ ihr Publikum finden."*"Overnight" umfasst die Nutzung am Ausstrahlungstag selbst, also die Live-Sehbeteiligung sowie zeitverzögertes Sehen am selben Tag. "Catch up" bezeichnet die nachgelagerte Nutzung in den folgenden Tagen, bestehend aus zusätzlicher TV-Nutzung (z. B. zeitversetzt oder über 24/7-Livestreams) und digitaler Nutzung über RTL+. Gemeinsam bilden beide Werte die konvergente Gesamtnutzung.Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.13; Auswertungstyp TV Konvergenz, RTL DATA / endgültige Daten / Stand: 29.10.2025Pressekontakt:Ernst RudolfStv. Leitung Kommunikation Unterhaltung / Senior Manager Kommunikation/PR UnterhaltungT: +49 221 456-74310ernst.rudolf@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/6147455