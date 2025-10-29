Die Aktie der Ludwigshafener BASF verbessert sich am Mittwoch aktuell um +1,7% und steht bei 44,20 €. Die Marktteilnehmer reagieren damit positiv auf die Quartalszahlen vom 29. Oktober. Was ist weiterhin zu erwarten? Weiterhin schwache Nachfrage Die schwierige Lage in der Chemiebranche setzt sich fort. Das bestimmt die Finanzzahlen des größten deutschen Chemiekonzerns. Durch den Verkauf des Lack-Geschäftes wurden die Quartalswerte und auch die Vorjahreswerte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.