Die Aktie der Ludwigshafener BASF verbessert sich am Mittwoch aktuell um +1,7% und steht bei 44,20 €. Die Marktteilnehmer reagieren damit positiv auf die Quartalszahlen vom 29. Oktober. Was ist weiterhin zu erwarten? Weiterhin schwache Nachfrage Die schwierige Lage in der Chemiebranche setzt sich fort. Das bestimmt die Finanzzahlen des größten deutschen Chemiekonzerns. Durch den Verkauf des Lack-Geschäftes wurden die Quartalswerte und auch die Vorjahreswerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de