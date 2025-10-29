Jeep hat im italienischen Werk Melfi die Produktion des neuen Jeep Compass gestartet, der auch als BEV angeboten wird. Weitere E-Modelle aus dem Werk sollen folgen. Die Mitteilung zum Produktionsstart hat Jeep erst an diesem Mittwoch, den 29. Oktober, verschickt. Die dazu veröffentlichten Fotos der ersten Compass-Exemplare sind jedoch auf den 22. und 23. Oktober datiert, die Produktion läuft also schon etwas länger. Tatsächlich ist oft der kommunizierte ...

