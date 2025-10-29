KI bleibt das dominierende Thema an der Börse. Die Nachrichten überschlagen sich gerade förmlich. Vor allem Platzhirsch Nvidia macht mit der Nokia-Beteiligung, der Uber-Kooperation und dem Telekom-Milliarden-Projekt Schlagzeilen. Die Aktie profitiert und steigt auf ein neues Rekordhoch.Sehr wahrscheinlich wird Nvidia heute als ersten Unternehmen de der Welt einen Börsenwert von fünf Billionen Dollar (!) erreichen. Neben den zahlreichen neuen Kooperationen und Partnerschaften sorgt die Entspannung ...

