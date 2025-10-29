Die Aktie von Nokia notiert derzeit bei 6 EUR - so hoch wie seit Anfang 2022 nicht mehr. Nach einer spektakulären Kursrally von über 40 % innerhalb einer Woche steht das finnische Telekommunikationsunternehmen wieder im Rampenlicht. Grund dafür ist ein milliardenschwerer Einstieg des US-Technologieriesen Nvidia, der Nokia bei der Entwicklung von KI-gestützten 6G-Netzen unterstützen will. Doch jenseits der Euphorie stellt sich die Frage: Ist das ...

