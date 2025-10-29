GigaDevice, ein führendes Halbleiterunternehmen, das sich auf Flash-Speicher, 32-Bit-Microcontroller (MCUs), Sensoren und Analogprodukte spezialisiert hat, gibt bekannt, dass seine GD32F5xx und GD32G5xx Software-Testbibliotheken die IEC 61508 SC3 (SIL 2/SIL 3) Zertifizierung für funktionale Sicherheit vom TÜV Rheinland erhalten haben.

Dieser Meilenstein erweitert das Portfolio für funktionale Sicherheit von GigaDevice, das bereits die GD32H7 und GD32F30x STLs umfasst und nun ein breites Spektrum an Microcontrollern mit Arm® Cortex®-M7, Cortex®-M4 und Cortex®-M33 Kernen umfasst. Basierend auf dieser Grundlage wird GigaDevice weiterhin eine hohe Leistung und Hardware für funktionale Sicherheit sowie Softwarelösungen für Schlüsselanwendungen liefern, wie etwa industrielle Steuerung , Energie und Leistungsowie humanoide Roboter

Mit der wachsenden Betonung der Sicherheit in verschiedenen Branchen, wie etwa in der industriellen Automatisierung, wurde die funktionale Sicherheit zu einem kritischen Aspekt im Design eingebetteter Systeme. Die GD32F5xx und GD32G5xx Microcontroller basierend auf dem Arm® Cortex®-M33 Kern sind zu Schlüssellösungen für Hochleistungsanwendungen geworden, die robuste Sicherheitsmaßnahmen erfordern.

Die GD32F5xx Serie ist für Anwendungen im Energie- und Leistungsmanagement, in der Photovoltaik-Energiespeicherung und in der industriellen Automatisierung optimiert, bei denen eine hohe Präzision und zuverlässige Steuerung unerlässlich sind.

Die GD32G5xx Serie vereint eine hervorragende Verarbeitungsleistung mit einer breiten Palette digitaler und analoger Schnittstellen. Sie ist in kompakten Paketen, wie 81-Pin WLCSP81 (4x4mm) erhältlich, was sie ideal für Anwendungen für humanoide Roboter, digitale Stromversorgungssysteme, Ladestationen, Energiespeicher-Wechselrichter, Servomotoren und optische Nachrichtenübertragung macht.

Die GigaDevice STLs überwachen GD32F5xx und GD32G5xx MCU Module in Echtzeit, um Hardwarefehler zu erkennen. Wenn ein Fehler erkannt wird, werden im Voraus definierte Sicherheitsmechanismen ausgelöst, um zu gewährleisten, dass der Mikrocontroller immer in einem sicheren Zustand bleibt, um potenzielle Risiken zu reduzieren und die Systemzuverlässigkeit zu erhöhen.

Diese Zertifizierung unterstreicht die umfassende Fachkompetenz von GigaDevice in der funktionalen Sicherheit beim Systemdesign und sein Engagement, die höchsten internationalen Sicherheitsstandards zu erfüllen, was seine Position als vertrauenswürdiger Anbieter von sicheren, leistungsstarken Lösungen für unternehmenskritische Branchen stärkt.

Über GigaDevice

GigaDevice Semiconductor Inc. ist ein weltweit führender Fabless-Anbieter. Das Unternehmen wurde im April 2005 gegründet und hat seitdem seine internationale Präsenz kontinuierlich ausgebaut. Im Jahr 2025 wurde der globale Hauptsitz in Singapur gegründet. Heute unterhält GigaDevice Niederlassungen in zahlreichen Ländern und Regionen und bietet seinen Kunden lokalisierten Support vor Ort. GigaDevice hat sich zum Ziel gesetzt, ein umfassendes Ökosystem mit wichtigen Produktlinien Flash-Speicher, MCU, Sensoren und Analogtechnik als treibende Kraft aufzubauen und bietet eine breite Palette an Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Industrie, Automobil, Computer, Unterhaltungselektronik, IoT, Mobilfunk, Netzwerke und Kommunikation. GigaDevice hat die Zertifizierung nach ISO 26262:2018 für funktionale Sicherheit in der Automobilindustrie (ASIL D), die Produktzertifizierung nach IEC 61508 für funktionale Sicherheit sowie die Zertifizierungen nach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und Duns erhalten. In unserem ständigen Bestreben, unser Technologieangebot für Kunden zu erweitern, hat GigaDevice auch strategische Allianzen mit führenden Foundries, Montage- und Testwerken geschlossen, um das Lieferkettenmanagement zu optimieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.gigadevice.com

*GigaDevice, GD32 und ihre Logos sind Marken oder eingetragene Marken von GigaDevice Semiconductor Inc. Andere Namen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

