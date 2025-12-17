Das Fernstraßenbundesamt fordert für Solaranlagen an Straßen und Schienen künftig verbindliche Blendgutachten. TÜV Rheinland erfüllt diese neuen Anforderungen bereits und ist dafür von der DAkkS akkreditiert. Betreiber:innen können so mit einer schnelleren behördlichen Prüfung rechnen. Für Photovoltaik-Anlagen an Straßen und Schienen sind Blendgutachten vorgeschrieben, um Gefährdungen des Verkehrs durch Reflexionen auszuschließen. Einheitliche Standards und verbindliche Anforderungen an Gutachter:innen ...

